Трамп поздравил Путина с инаугурацией

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп поздравляет российского лидера Владимира Путина с инаугурацией, а также надеется на улучшение отношений с Россией, передает РИА «Новости».

«Президент поздравляет его [Путина] и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией», — сказала Сандерс во время брифинга.

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Ранее сообщалось, что Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес Путин речь президентской присяги в Кремле.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность. Присутствующие в Андреевском зале исполнили гимн России.