Личный повар Нетаньяху оскорбил Абэ десертом в ботинке

Личный повар премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подал десерт в ботинке во время официального приема по случаю визита японского премьера Синдзо Абэ. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Израильский дипломат, который работал в Японии, заявил газете, что это было бестактным и необдуманным решением, так как обувь считается «презренным» предметом.

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«Это было тупое и бестактное решение. В культуре Японии нет ничего более презираемого, чем обувь. Японцы не только не входят домой в обуви, но и никогда не носят ее в офисах. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь на работе... Это то же самое, если бы евреям подали шоколадные конфеты в форме свиньи», — сказал дипломат.

Ранее Нетаньяху подтвердил, что примет участие в параде Победы в Москве 9 мая.