В Госдуме прокомментировали планы Украины по возвращению Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что нынешний план Киева — далеко не единственная безумная инициатива по возвращению Крыма, передает НСН.

«Стратегические планы украинских чиновников — «освободителей» Крыма — это летопись массового сумасшествия: один Москву собирается обстреливать, другой — конвои в Крым через Керченский пролив заводить, третий — верит, что на полуострове есть движение крымского сопротивления, и он даже держит с ними связь.

Следующий «гений» собирается на Крымском мосту какие-то плакаты разворачивать, наверное, уже и точку себе наметил, чтоб видно было издалека. Тут мы имеем дело с коллективным психозом — но, как известно, современная психиатрия это лечит», — сказал он.