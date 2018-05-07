План Украины по возвращению Крыма в Госдуме назвали «бумажной баталией»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что планы украинских властей по возвращению полуострова остаются на бумаге, а к реальности не имеют никакого отношения, передает НСН.

«Так называемый представитель президента Украины в Крыму преуспел в бумажных баталиях.

В том, что касается «войны на картах», он — Наполеон, в реальной жизни — даже к границе не подъезжает, видел её только на фотографиях и представлял по докладам», — заявил Бальбек.