Ройзман отказался подписывать документ об отмене выборов мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в эфире радио «Эхо Москвы Екатеринбург» о своем отказе подписывать поправки в городской устав, которые отменяют выборы мэра.

«Я не стал вносить в городскую думу этот документ. Внесли депутаты. Проголосовали. Никаких проблем – я им подписал. На эти общественные слушания можно собрать 10 тысяч человек, но от этого уже ничего не зависит. Решение принято. Поэтому эти общественные слушания не играют ни малейшей роли, и звать людей участвовать в них я не буду», — заявил Ройзман.

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По его словам, эти поправки являются антиконституционными и вредят Екатеринбургу.

«А дальше нужно вносить поправки в устав города. Я считаю, что это для города унизительная ситуация, потому что вместо города взяли и решили депутаты, по которым работает прокуратура и по которым выясняется куча замечательных подробностей. Этот закон противоречит Конституции. Я не хочу в этом участвовать. Поэтому когда дойдет до внесения поправок в устав, я не буду этот документ подписывать», — сказал Ройзман.

Он подчеркнул, что «не видит никаких обстоятельств, при которых может подписать этот документ».

Ранее губернатор утвердил отмену прямых выборов главы Екатеринбурга.