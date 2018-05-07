Трамп вступился за кандидата на пост директора ЦРУ на фоне критики из-за пыток

Президент США Дональд Трамп в твиттере заступился за кандидата на пост директора ЦРУ Джину Хаспел, которая подверглась критике за причастность к пыткам.

«Уважаемый мною кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел стала мишенью для нападок из-за того, что была слишком жестка по отношению к террористам. Подумайте об этом, в эти очень опасные времена у нас есть наиболее квалифицированный человек, женщина, которого демократы хотят убрать, потому что она слишком жесткая к террору. Победу Джине!», — написал Трамп.

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Ранее СМИ сообщили, что Хаспел может отказаться от поста руководителя ЦРУ в связи с озабоченностью, которую ряд высокопоставленных лиц в Белом доме выразил в связи с ее участием в программе допросов, которая включала в себя методы, рассматриваемые как пытки.

Также СМИ рассказали, за что Хаспел прозвали «кровавой Джиной».