В правительстве Чехии назвали слова Земана о производстве «Новичка» недоразумением

В чешском правительстве заявили, что на территории страны не производили, не исследовали и не складировали химическое вещество типа «Новичок». Информация об этом была размещена на сайте ведомства по итогам встречи премьера страны Андрея Бабиша с главами Службы информации и безопасности (СИБ, контрразведка) Михалом Коуделкой и военной разведки Яном Бероуном.

«В Чехии никогда не производилось, не исследовалось и не складировалось никакое вещество типа «Новичок». Это констатировали обе спецслужбы в своих сообщениях. В Чехии в 2017 году была начата программа, направленная на охрану военнослужащих и населения и защиту от оружия массового поражения. В рамках этой программы тестировалось и вещество типа «Новичок А-230», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время первой фазы работы был осуществлен микросинтез вещества «Новичок А-230», при котором само вещество не было изолировано, что не считается ни производством, ни созданием вещества. Получившийся продукт был уничтожен, а переход к следующей стадии не был осуществлен.

«В заявлении президента (Земана) речь, видимо, идет о раздельном понимании слов «производство» и «тестирование», когда президент прав в том, что закон №19 от 1997 года означает производством каждую химическую реакцию, причем в сообщении НИИ минобороны микросинтез не означен как производство. Сам военный институт использовал в медиапространстве термины «производство» и «тестирование» по-разному, отчего возникло подобное недоразумение», — подчеркивается в сообщении.

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ «Новичок».