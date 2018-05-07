В «Единой России» ожидают будущего премьер-министра 7 мая
Источник, близкий руководству фракции «Единая Россия», присутствующий на инаугурации президента России Владимир Путина рассказал «Газете.Ru», что у думских единороссов сегодня на 16.00 мск назначено заседание фракции, на котором пройдут консультации со внесенным президентом кандидатом в премьер-министры.
«По крайней мере мы готовимся к такому развитию событий», — заявил собеседник «Газеты.Ru».
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Ранее источник сообщал, что министры ожидают внесения кандидатуры нового главы кабмина в Госдуму вечером 7 мая.
7 мая Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.