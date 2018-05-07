Путин назвал основой для развития России свободное гражданское общество

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Вступивший в должность президента России Владимир Путин в ходе своей речи в Кремле назвал основой для развития России свободное гражданское общество, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин напомнил, что в этом году отмечается 25-летие Конституции России. По его словам, вступая в должность президента, он остро осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией.

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Путин отметил, что предстоит напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого.

Ранее сообщалось, что Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок.

В Кремле началась торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.