Путин назвал основой для развития России свободное гражданское общество
Вступивший в должность президента России Владимир Путин в ходе своей речи в Кремле назвал основой для развития России свободное гражданское общество, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Путин напомнил, что в этом году отмечается 25-летие Конституции России. По его словам, вступая в должность президента, он остро осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией.
Путин отметил, что предстоит напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого.
Ранее сообщалось, что Путин вступил в должность президента России на шестилетний срок.
В Кремле началась торжественная церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина. Несмотря на традиционность мероприятия, в этом году в самой процедуре ожидаются некоторые изменения. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.