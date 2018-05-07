Додон заявил об отсутствии угроз появления в Молдавии баз НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон заявил об отсутствии угроз появления баз НАТО на территории страны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Я объехал все наши военные базы в республике Молдова: никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере пока я президент этого точно не будет», — подчеркнул Додон.

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Он добавил, что такое решение не может быть принято без его согласия.

«Имеет шансы или нет НАТО ставить какие-то базы в республике Молдова в обход президента? Категорически нет. В конституции четко прописан нейтральный статус республики», — рассказал Додон.

Ранее Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав страны. По его мнению, возвращение Приднестровья возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Россией.