СМИ: Белый дом планирует убедить Хаспел не отказываться от поста главы ЦРУ

Представители Белого дома планируют убедить исполняющую обязанности главы ЦРУ Джину Хаспел не отказываться от поста руководителя управления. Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в настоящее время сотрудники Белого дома отправились в штаб-квартиру ЦРУ для того, чтобы переговорить с Хаспел.

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Ранее СМИ сообщили, что Хаспел может отказаться от поста руководителя управления в связи с озабоченностью, которую ряд высокопоставленных лиц в Белом доме выразил в связи с ее участием в программе допросов, которая включала в себя методы, рассматриваемые как пытки.

Однака, в конце апреля стало известно, что Хаспел не собирается возобновлять программу допросов подозреваемых лиц в ЦРУ.