Путин поблагодарил членов правительства за работу

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле членов правительства и поблагодарил за работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, поздно вечером в воскресенье, 6 мая, Путин встретился с членами кабмина.

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«В своем обращении к ним Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией. Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет (с момента формирования правительства) были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал о том, как пройдет церемония вступления президента России Владимира Путина в должность 7 мая.