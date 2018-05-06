Литва не приняла окончательного решения по приглашению на инаугурацию Путина

Официальный представитель министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене сообщила, что посол Литвы в Москве получил приглашение российской стороны на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

«Посол Литвы в Москве Ремигиюс Мотузас получил приглашение от МИД России на участие в церемонии инаугурации президента России в пятницу поздно вечером. Однако посол не сможет принять участия, так как у него уже был запланирован визит с министром иностранных дел Литвы в Узбекистан», — сказала Якилайтене.

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Вместе с этим, подчеркнула она, на данный момент окончательно решение по поводу участия посла или другого представителя страны не принято. Ожидается, что это произойдет 7 мая.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с приглашением на инаугурацию президента России Владимира Путина, которое было направлено послу Литвы.