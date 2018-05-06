Трамп вновь рассказал о стене с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается добиться строительства стены с Мексикой любыми средствами. Об этом сообщает ABC News.

«У нас нет выбора. Мы собираемся добиться строительства», — сказал Трамп.

По его словам, для этого также может понадобиться приостановка работы правительства США.

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Ранее Трамп заявил, что если у страны нет границ, то это не государство.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.