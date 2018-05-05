Порошенко рассказал, когда на Украине появится антикоррупционный суд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что независимый антикоррупционный суд может появиться в стране в мае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Порошенко немецкому журналу Focus.

«Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что его удастся завершить в первой половине 2018, вероятно, уже в мае», — сказал Порошенко.

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Он отметил, что в случае выполнения этого условия Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют открыть «Парк коррупции» с огромным золотым батоном. Авторы инициативы отметили, что молодежь не хочет читать об антикоррупционных раследованиях и разбираться в нюансах.