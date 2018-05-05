Нетаньяху посетит Москву 9 мая

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«9 мая Москву с рабочим визитом посетит Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

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Также Нетаньяху проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху проинформировал Путина о разведданных, связанных с иранской ядерной программой, и предложил прислать рабочую группу, чтобы Россия могла ознакомиться с информацией. В России призвали не делать поспешных выводов после заявлений израильского премьера.