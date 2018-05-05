Косачев назвал кризис в отношениях с Россией проблемой ПАСЕ

Кризис в отношениях между Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и российской делегацией является проблемой самой организации, а не России. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в интервью РИА «Новости».

«От того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ, здесь, в России, мало кто переживает. А вот для ПАСЕ это большая проблема, так как неучастие парламентариев страны-члена Совета Европы в ПАСЕ создает ранее неизведанные юридические последствия (уже имеющее место неучастие в выборах судей ЕСПЧ и Комиссара по правам человека, а в будущем — неучастие в выборах Генерального секретаря)», — отметил Косачев.

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Сенатор добавил, что сама процедура лишения права голоса легитимных парламентских делегаций ставит под сомнение приверженность ПАСЕ принципам парламентской дипломатии.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал Совет Европы подумать, как вернуть Россию.