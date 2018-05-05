Джордж Буш-старший выписан из больницы
Экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего выписали из больницы, сообщает Reuters.
Врачи оценивают его состояние как хорошее.
«Джордж Буш-старший был выписан из больницы Хьюстона. Доктора сообщили, что с ним все в порядке, и он счастлив вернуться домой», — говорится в сообщении.
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26 апреля Буша-старшего перевели из реанимации в обычную палату.
Ранее сообщалось, что Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови.
Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.