Пашинян призвал своих сторонников к бдительности

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра Армении, заявил об угрозе «контрреволюции» и призвал сторонников к бдительности, передает РИА «Новости».

«Контрреволюция не дремлет, нужно быть готовым каждую секунду… У нас не должно быть иллюзий, что коррумпированная система легко сдастся. Не исключаю сценариев вовлечения оппозиционных сил в контрреволюционные процессы. Мы должны быть бдительны и способны на очень быстрые действия», — заявил Пашинян.

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Ранее Никол Пашинян заявил, что провел встречи с послами США, России и ЕС и обсудил с ними внутриполитический кризис в стране.

Он добавил, что продолжает встречаться с дипломатами иностранных государств.