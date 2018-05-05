Мадуро изобразили на бюллетене для выборов 10 раз

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента, сообщает РИА «Новости».

Совет разместил фотографии кандидатов столько раз, сколько партий и движений их поддерживали. Всего кандидатов пятеро.

Реклама

Больше всего на бюллетене размещено фотографий действующего главы государства Николаса Мадуро — 10 штук, по числу поддержавших его партий. Следом с большим отставанием идет Энри Фалькон — четыре фото. Остальные три кандидата изображены по одному разу, так как их выдвигает только одна партия (это Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи).

Ранее Николас Мадуро решил начать свою предвыборную кампанию с общения с шаманами.

В национальном парке Ла Льовисна Мадуро встретился с группой детей и шаманов. Они благословили его, после чего венесуэльский президент, по его же словам, почувствовал себя «обновленным» и получившим новые силы.