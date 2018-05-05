Израиль вышел из борьбы за место члена Совбеза ООН

Израиль отозвал свою кандидатуру на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2019-2020 годы, сообщает Reuters.

По данным агентства, власти страны приняли такое решение из-за низких шансов войти в состав непостоянных членов Совбеза.

Выборы пройдут в Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце.

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В состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран, из которых пять (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) являются постоянными членами, еще по пять государств меняются каждый год.

Ранее в США составили перечень стран, в котором поддерживающие американскую сторону в Генассамблее ООН государства отделены от тех, кто обычно не разделяет их позицию.