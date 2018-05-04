Cудья отчитал команду спецпрокурора по «российскому делу»

Федеральный судья в США отчитала команду специального прокурора Роберта Мюллера во время слушания по делу экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта из-за того, что они якобы скрывают масштабы расследования и больше заинтересованы в свержении президента, сообщает FoxNews.

«Вы в действительности заботитесь о том, какую информацию может дать вам Манафорт, чтобы привести вас к мистеру (Дональду) Трампу и импичменту», — заявила судья в ходе слушания.

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Ранее Мюллер, который расследует предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, пообещал вызвать президента Дональда Трампа в суд, если он откажется от допроса по «российскому делу».

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в банковской сфере.