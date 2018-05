Посольство России в Лондоне опубликовало фотографию трех билбордов с вопросами к Мэй

Посольство России в Лондоне разместило в твиттере фотографию трех билбордов с вопросами к британскому премьер-министру Терезе Мэй относительно дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Для публикации в посольстве выбрали кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», где героиня арендует рекламные щиты, чтобы обвинить местного шефа полиции в затянувшемся расследовании убийства ее дочери.

«Два месяца после отравления в Солсбери. И до сих пор нет подозреваемых? Как так, премьер-министр Мэй?», — написано на плакатах.

Ранее Управление Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии сообщило, что спустя два месяца после отравления в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль все еще находится в больнице.

Salisbury 2 months on: Russia-UK relations worst ever, expulsions and accusations – but no proof or suspectshttps://t.co/yz8DCMwwSe pic.twitter.com/OxSjRVhSFi