Эксперт: Южная Корея увеличит расходы на содержание американских военных
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун рассказал, что Сеул идет навстречу США, передает НСН.
США могут уменьшить численность военнослужащих в Южной Корее. Поручение о подготовке такого варианта развития событий было отдано Пентагону. Сокращение численности военного контингента связано с недовольством Вашингтона финансированием пребывания военных со стороны Южной Кореи.
«Он (президент США Дональд Трамп) исходит из того, что хотите наши войска – платите. Я думаю, что хотя южнокорейцы будут пытаться сопротивляться, но они будут вынуждены уступить и увеличить затраты на содержание американских войск в Южной Корее. Сейчас Сеул платит половину, которая приходится на обеспечение продовольствия, бытовыми нуждами и так далее.
То вооружение, которое завозится из Америки туда на ротационной основе, стоит намного дороже, чем миллиард долларов, который Южная Корея сейчас тратит», - отметил эксперт.