МИД: США блокируют шесть объектов российской недвижимости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США в настоящее время блокируют доступ на шесть объектов на своей территории, которые являются собственностью российской стороны, передает РИА «Новости».

«Российскую сторону не пускают уже на шесть объектов недвижимости в США. Напомню: они являются собственностью России. Это два дома в Сан-Франциско, по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН», — сказала Захарова.

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Она добавила, что в истории отношений между США и Россией не было такого нарушения американской стороной своих законов.

«То, что происходит — это просто фактический отказ от гарантий незыблемости права собственности, которым всегда гордились США,… Что-то сломалось в американской демократии», — подчеркнула Захарова.

По словам Захаровой, Россия выражает США протест, после того как американские власти сняли российский флаг с недвижимости, принадлежащей России, без законных оснований.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали США снять ограничения с собственности России на Лонг Айленде.