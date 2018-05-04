В Кремле увидели в словах Земана подтверждение несостоятельности обвинений Лондона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление чешского президента Милоша Земана о производстве аналога «Новичка» в его стране, передает РИА «Новости».

«С большой долей уверенности мы высказывали предположение, что это вещество могло производиться в разных странах мира, в частности, в странах, которые, как они утверждают, имеют антидот, наверняка тоже производили это вещество или обладали каким-то количеством этого вещества. Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании», — сказал Песков.

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Он отметил, что слова Земана свидетельствуют о «провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями».

«И, наверное, это еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру», — заявил Песков.

Ранее Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ «Новичок».