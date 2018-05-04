Кремль выразил несогласие в связи с отказом Британии в доступе к Юлии Скрипаль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил несогласие в связи с отказом британской стороны в консульском доступе к пострадавшей от ядовитого вещества в Солсбери Юлии Скрипаль, передает РИА «Новости».

«Мы по-прежнему выражаем абсолютное несогласие с тем, что британская сторона отказывает нам в праве консульского доступа к гражданке России (Юлии) Скрипаль», — заявил Песков.

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Он также добавил, что у России нет никакой информации о ее местонахождении. Кроме того, российская сторона видит в действиях Соединенного Королевства нарушения Венской конвенции.

«Мы продолжим настойчиво работать в этом направлении (по поводу доступа к Юлии. — Газета.Ru)», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила во вранье правительство британского премьер-министра Терезы Мэй.