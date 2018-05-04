СМИ: Британия использует крупные саммиты для усиления изоляции России

Руководство Великобритания планирует использовать серию саммитов международного формата, которые запланировны на 2018 год для того, чтобы увеличить антироссийский альянс на фоне расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает Guardian со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседников издания, дипломаты Великобритании планируют в первую очередь для этих целей использовать четыре основных встречи 2018 года — саммит лидеров стран «большой семерки» (G7), «большой двадцатки» (G20), саммит НАТО и Евросоюза.

Отмечается, что в рамках данной стратегии британские дипломаты планируют поднять вопросы кибербезопасности, военную стратегию НАТО, санкции, а также комплексный подход к борьбе с российской пропагандой.