В МИД удивились контактам с США по борьбе с финансированием терроризма

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов выразил удивление в связи с продолжающимися контактами с американской стороной по линии противодействия финансированию терроризма, передает РИА «Новости».

«Не по всем направлениям у нас уж совсем с американцами ничего не происходит. Как ни удивительно, но есть тема противодействия финансированию терроризма, по которой у нас в принципе диалог никогда не прерывался», — отметил Феоктистов а полях 18-й сессии межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

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Он отметил, что соответствующие консультации проходят в двустороннем режиме три раза в год в Нью-Йорке или Вашингтоне.

«Сложно сказать, почему они не обрубают этот канал общения, но, видимо, он очень важен. Американцы, видимо, понимают, что без России, как и без других ключевых игроков, по этому вопросу продвижения быть не может», — отметил он.

Феоктистов подчеркнул, что политического диалога во вопросах антитеррора с США нет.

Ранее в МИД сравнили доходы «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

«Исламское государство» и «Аль-Каида» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.