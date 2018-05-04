В МИД сравнили доходы «Исламского государства» и «Аль-Каиды»

Доходы боевиков террористической группировки «Аль-Каида» в десятки раз превосходят доходы экстремистов из «Исламского государства», заявил заместитель руководителя департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов, передает РИА «Новости».

«Сейчас после перекрытия этих каналов финансирования, после того как был поставлен заслон, прежде всего, благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами водородами, то доходы ИГ сейчас составляют порядка трех миллионов долларов в месяц. А совокупные доходы всех ячеек «Аль-Каиды», которые разбросаны по всему миру, от 20 до 40 миллионов долларов», — заявил Феоктистов.

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Ранее США заявили о начале операции против последних оплотов ИГ в Сирии.

«Исламское государство» и «Аль-Каида» - террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.