В посольстве прокомментировали новые утечки по делу Скрипаля

Российское посольство требует от британской стороны предоставления полной информации о расследовании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил официальный представитель диппредставительства, передает РИА «Новости».

«Все бы предпочли иметь дело с официальными комментариями, а не с утечками, которые, как заметил советник по нацбезопасности сэр Марк Седвилл, по большей части «полностью неточны или спекулятивны». Мы уже видели много утечек по «делу Скрипалей», которые потом оказались ложными. Это касается и различных версий того, как именно Скрипали соприкоснулись с ядовитым веществом, планов уничтожить дом Скрипаля и два ресторана или того, что были идентифицированы подозреваемые», — сказал представитель посольства.

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По его словам, новые утечки по этому делу только усиливают непоследовательность и абсурдность заявлений британских властей.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке обвинила во вранье правительство британского премьер-министра Терезы Мэй.