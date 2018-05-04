Эксперт прокомментировал призыв Маккейна к кибератаке

Политолог Александр Асафов рассказал, что сенатор-республиканец Джон Маккейн завершает свою политическую карьеру и хочет «уйти красиво», передает ФАН.

«Джон Маккейн — тяжело больной человек, который официально объявил о завершении своей политической карьеры, — говорит Асафов. — А что касается громких парадоксальных заявлений, так это говорит о том, что сенатор хочет создать себе триумфальный, воинственный образ. И потому активно упражняется в жесткой риторике.

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Конечно, к кибертехнологиям сейчас относятся серьезно. Государства тратят на цифровую безопасность уйму денег. И в основном все это — вложения в военные IT-технологии. Маккейн обратился к этой теме, я считаю, исключительно для того, чтобы привлечь внимание и повысить продажи своей книги. А что касается наших западных партнеров, так они думают, что у нас полчища хакеров, которые днями и ночами влияют на результаты голосования по всему миру.

Определенно, у России есть потенциал, который вызывает беспокойство у Запада. Когда говорят о киберударах, речь идет не о почтовой или банковской системах, а о военной сфере. Я так понимаю, здесь очень многое засекречено. Но наши спецслужбы, думаю, прекрасно представляют, чему в случае реального киберудара придется противостоять», — сказал он.

Совершить кибератаку на Россию призывает власти Соединенных Штатов сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом он написал на страницах своей новой книги «Неуемная волна», которая должна выйти в свет 22 мая.

Как пишет Маккейн, Вашингтон должен «заставить Путина глубоко сожалеть о нападении на основы нашей демократии — свободные и справедливые выборы».