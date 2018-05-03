Земан: «Новичок» производился в Чехии

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ «Новичок», сообщает iRozhlas.

«Заключение таково, что наша страна производила и испытывала «Новичок», пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так», — сказал Земан.

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Согласно докладу службы внутренней разведки, газ производился и испытывался в лаборатории в Брно.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у входа в торговый центр в городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», который якобы производился только в России.