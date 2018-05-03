Джабаров: для чего американцы уничтожали Бен Ладена, если Иран во всем виноват?

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение о том, что Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центральный банк Исламской Республики Иран несут ответственность за гибель 1 008 человек, чьи семьи и предъявили иск, передает ФАН.

«А для чего тогда американцы нападали на Афганистан? Камня на камне не оставили. А зачем боролись с Аль-Каидой? Зачем охотились на Бен Ладена? Тогда, после теракта, в США никто не сомневался, что виноваты Бен Ладен и Саудовская Аравия.

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Джордж Буш-младший объявил войну международному терроризму, призвав под свои флаги весь мир. И все поверили Штатам, и ни у кого не было сомнений в том, кто организовал этот чудовищный теракт, и откуда родом были исполнители.

Решение этого суда ничем не обосновано. Там шииты вообще рядом даже не стояли. И не могли стоять. Там были сунниты и суннитские организации. В том числе «Аль Каида».

Американцы сами же на всех углах говорили, что решения принимали «Аль-Каида» и Бен Ладен. Для чего они тогда его уничтожали, если Иран во всем виноват? Он никогда с Ираном связан не был. Так что, там не состыкуются эти вопросы. Я думаю. что это решение суда не будут иметь никакого развития», — сказал он.

«Аль-Каида» - террористическая организация, которая запрещена в России.