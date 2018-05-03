В Турции правящая партия выдвинула кандидатуру Эрдогана на выборы президента

В Турции парламентская фракция правящей партии выдвинула нынешнего главу государства Тайипа Эрдогана в качестве кандидата на пост президента страны на выборах 24 июня. Об этом сообщает TRT Haber.

Как отмечается, Эрдогана поддержали 316 депутатов.

Ранее Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране. По словам главы Турции, стране срочно необходимо перейти к исполнительному президентству.