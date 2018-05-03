Посольство России возмутилось молчанием США о трагедии в одесском Доме профсоюзов

Посольство России в США возмущено тем, что американская администрация обходит молчанием трагедию в одесском Доме профсоюзов, где четыре года назад погибли 48 человек. Об этом говорится в комментарии дипмиссии на странице в фейсбуке.

«Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием. Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе госдепа о ситуации с правами человека в мире», — отмечается в комментарии.

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В посольстве подчеркнули, что США в угоду политической конъюнктуре «лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов».

Накануне сообщалось, что люди несут цветы к Дому профсоюзов в Одессе.

2 мая 2014 года при пожаре в здании Дома профсоюзов в Одессе погибли десятки сторонников «антимайдана». Жертвами пожара стали 48 человек, 214 пострадали