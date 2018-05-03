Глава МИД Китая встретился с северокорейским коллегой в Пхеньяне
Глава МИД Китая Ван И встретился с северокорейским министром иностранных дел Ли Ен Хо. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
Министры обсудили двусторонние отношения и вопросы, касающиеся Корейского полуострова.
Отмечается, что встреча прошла «в дружеской и искренней атмосфере». Других подробностей северокорейское агентство не сообщает.
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Ван И прибыл в Пхеньян 2 мая с однодневным визитом.
В настоящий момент американская и северокорейская стороны готовят саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне.