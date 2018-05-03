Глава МИД Китая встретился с северокорейским коллегой в Пхеньяне

Глава МИД Китая Ван И встретился с северокорейским министром иностранных дел Ли Ен Хо. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Министры обсудили двусторонние отношения и вопросы, касающиеся Корейского полуострова.

Отмечается, что встреча прошла «в дружеской и искренней атмосфере». Других подробностей северокорейское агентство не сообщает.

Реклама

Ван И прибыл в Пхеньян 2 мая с однодневным визитом.

В настоящий момент американская и северокорейская стороны готовят саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом в демилитаризованной зоне.