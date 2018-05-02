Майк Помпео принял присягу в качестве госсекретаря США

Вице-президент США Майк Пенс привел к присяге Майка Помпео в качестве 70-го госсекретаря страны, сообщает Reuters.

Церемония состоялась в здании госдепартамента в Вашингтоне. В ней также принял участие президент США Дональд Трамп.

Церемония носила символический характер, так как к своим обязанностям Помпео приступил еще на прошлой неделе, когда его утвердил сенат США.

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До этого кандидатуру Помпео одобрил комитет сената по международным отношениям.

Также Госдеп рассказал о визите Помпео в КНДР. В ведомстве отметили, что в поездке его не сопровождали сотрудники Государственного департамента.