Мюллер пригрозил Трампу судом, если он откажется от допроса по «российскому делу»

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, пообещал вызвать президента Дональда Трампа в суд, если он откажется от допроса по «российскому делу». Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой четыре источника.

Ранее газета The New York Times опубликовала список вопросов, которые Мюллер составил для допроса Трампа. Сообщалось, что спецпрокурор выслал их адвокатам президента.

Реклама

По данным издания, Мюллер планирует отправить Трампу повестку в суд, если он откажется отвечать на вопросы. Если это произойдет, то глава Соединенных Штатов предстанет перед Большим жюри — коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений.

Трамп ранее отреагировал на опубликованные вопросы Мюллера. Он заявил, что преступление, которое расследует спецпрокурор, «сфабриковано».