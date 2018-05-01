Джонсон подчеркнул важность сохранения ядерной сделки после заявления Нетаньяху

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе Ирана говорят о необходимости сохранения ядерной сделки со страной, передает РИА «Новости».

«Презентация премьер-министра Израиля по прошлым исследованиям Ирана в сфере технологий по производству ядерного оружия подчеркивает важность сохранения предусматриваемых иранским ядерных соглашением ограничений на ядерные амбиции Тегерана», — заявил Джонсон.

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Он добавил, что сделка основана на необходимости обеспечения «беспрецедентного доступа к иранской ядерной программе» для специалистов МАГАТЭ.

«Процедуры верификации, прописанные в соглашении, усложнят для Ирана возобновление любых подобных исследований. Это еще одна хорошая причина для сохранения этого соглашения и продолжения работы над ним с тем, чтобы принять в расчет оправданные опасения США и других союзников», — подчеркнул Джонсон.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал не делать поспешных заявлений после заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху.