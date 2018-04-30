В Госдепе заявили о готовности работать с новым кабмином Армении

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Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл в телефонном разговоре с оппозиционным лидером Николом Пашиняном заявил о готовности сотрудничать с новым армянским правительством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу возглавляемой оппозиционером партии «Гражданский договор».

«Правительство США готово тесно взаимодействовать с новым правительством Армении с целью укрепления армяно-американских отношений, насчитывающих историю многих десятилетий», — сказал Митчелл.

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Он также выразил надежду на то, что во время протестных акций удастся обойтись без насилия.

Ранее в Армении глава оппозиции Никол Пашинян стал единственным кандидатом, выдвинутым в премьер-министры страны.