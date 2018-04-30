Пашинян намерен сформировать в Армении правительство согласия

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что стремится сформировать «правительство согласия». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Состав правительства будет сформирован исходя из картины голосования (на выборах премьер-министра) на основе политических консультаций. Наше стремление — сформировать правительство согласия», — сказал Пашинян.

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Ранее Пашинян рассказал о телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсом Митчеллом.

30 апреля Пашинян официально стал кандидатом в премьеры Армении. Он призвал своих сторонников на время прекратить акции гражданского неповиновения.