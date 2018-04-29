Трамп и Нетаньяху обсудили действия Ирана на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону действия Ирана на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

В настоящее время с визитом в Тель-Авиве находится новый госсекретарь США Майк Помпео.

Реклама

«Лидеры обсудили угрозы и вызовы на Ближнем Востоке, в особенности проблемы, которые вызваны дестабилизирующими действиями иранского режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани.

Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и «чтобы обсуждения по трем дополнительным темам — контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы — могли начаться».