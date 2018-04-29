Макрон и Роухани больше часа обсуждали иранское соглашение
Президент Франции Эммануэль Макрон более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Роухани,передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и «чтобы обсуждения по трем дополнительным темам — контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы — могли начаться».
«Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии», — говорится в заявлении.
Там отмечается, что двое лидеров условились, что «советники и министры смогут плотно работать по этим темам в ближайшие дни и недели, в контакте с постоянными членами СБ ООН и европейскими и региональными партнерами».