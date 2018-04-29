Захарова назвала «хамскими» вопросы британских СМИ на брифинге при ОЗХО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «хамскими» вопросы британских СМИ во время брифинга с сирийцами по ситуации в городе Дума, передает РИА «Новости».

«Первый вопрос задал британский журналист, он сразу спросил у сирийцев, сколько им заплатили за участие в этом брифинге. Это сверх цинизма, вопрос — хамство, был специально задан для того, чтобы ввести людей в ступор, сразу обвинить их в подкупе, лжи и намеренной дезинформации», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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По ее словам, западных партнеров на брифинге как таковых не было.

Ранее Захарова напомнила Хейли о неуплаченных в ООН взносах на $2,3 млн.