Помпео выразил озабоченность угрозами Ирана в адрес Израиля

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская администрация «глубоко озабочена» в связи с амбициями Ирана доминировать на Ближнем Востоке, передает Reuters.

«Мы остаемся глубоко озабоченными опасной эскалацией угроз со стороны Ирана в адрес Израиля и всего региона», — сказал Помпео.

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Об этом он заявил по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее глава минобороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил Ирану ударом в случае агрессии.

Также сообщалось, что министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская сторона обладает достаточным количеством свидетельств сотрудничества властей КНДР и Ирана по баллистической программе.