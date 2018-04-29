Лидер оппозиции в Армении обсудил с депутатами Госдумы отношения с Россией

Армянский оппозиционный лидер Никол Пашинян провел встречу с депутатами Госдумы, на которой заверил, что армяно-российским отношениям ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

Российскую делегацию возглавил руководитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Мы провели сегодня беседу с депутатами Государственной думы. У них были вопросы, мы на них ответили. Основным посылом было то, что в этом процессе нет геополитического заговора против России, не будет геополитических реверсов, и армяно-российским отношениям ничего не угрожает», — сказал Пашинян.

Ранее оппозиционный лидер поделился взглядами на отношения с Россией. По его словам, Армения не была и не будет врагом России.