Трамп поблагодарил Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке к встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Трамп поблагодарил президента Муна за координацию Республики Кореи и США в преддверии встречи (Трампа и Ким Чен Ына), а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, оба лидера выразили уверенность в том, что денуклеаризация КНДР является залогом процветания страны в будущем.

Ранее Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном.

Также сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын могут провести встречу в России.