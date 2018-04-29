СМИ: Трамп и Ким Чен Ын могут провести встречу в России

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести встречу во Владивостоке или Хабаровске. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, наиболее вероятными местами проведения саммита считаются Сингапур и Владивосток. При этом также возможным местом для встречи двух лидером может стать Монголия.

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Как отмечается, представители Северной Кореи считают Владивосток более подходящим местом для саммита. Однако, в США Сингапур расценивают как более удобный вариант.

Также источники телеканала заявили, что встреча может состоятся в Хабаровске, вместо Сингапура или Владивостока.

Ранее Трамп сообщил о подготовке к встрече с Ким Чен Ыном.