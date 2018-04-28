Россия запретила въезд «враждебно настроенным гражданам Литвы»

Москва в ответ на действия Литвы ввела запрет на въезд в Россию враждебно настроенным гражданам страны из числа политиков, депутатов и политологов, сообщается на сайте российского МИДа.

«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского» были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии.